التعدي على الأراضي الزراعية: حملات مكثفة للتصدي ومحاسبة المخالفين في الفيوم

محافظات
بوابة الفجر

تكثف محافظة الفيوم جهودها للتصدي الفوري لجميع صور التعديات على الأراضي الزراعية، حرصًا على حماية الرقعة الزراعية التي تمثل عصب الاقتصاد القومي.
أكد الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على ضرورة تكثيف الجهود من قبل جهاز حماية الأراضي بالمديرية، برئاسة المهندسة فايزة أحمد، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز المختلفة، لرصد أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية والعمل على إزالتها فورًا في مهدها، كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين للحفاظ على الرقعة الزراعية وضمان استدامتها.

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رغم وجود تشريعات تجرم التعدي على الأراضي الزراعية، تستمر الظاهرة في التفاقم، ما يؤدي إلى تآكل مساحة الأراضي الزراعية وتراجع متوسط نصيب الفرد منها. 

يؤثر ذلك سلبًا على إنتاجية الأراضي، ويهدد معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، مما يزيد الضغط على الاقتصاد القومي ويؤدي إلى تدهور صافي الدخل الزراعي.
في هذا السياق، قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم، بقيادة المهندس إيهاب فايز، مدير عام الإدارة، بمشاركة المهندس خالد فتحي، رئيس قسم جهاز الحماية، بتنفيذ حملات إزالة فورية لحالات تعدٍ على الأراضي الزراعية.

الحالة الأولى: بعزبة سلطان بهنس بناحية كفور النيل، تم إزالة تعدٍ بمساحة 200 متر مربع شمل حفر أساسات وشدة خشبية.

الحالة الثانية: بمنشأة عبد الله حوض دلة، حيث تم إزالة تعدٍ بمساحة 12 سهمًا شمل قواعد وصبة أعمدة خرسانية.


إجراءات قانونية رادعة
تم تنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع تحرير محاضر قانونية لضمان التصدي الجاد لتلك الظاهرة.

دعوة للتكاتف المجتمعي
تدعو وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تجرم التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدة أن حماية الرقعة الزراعية مسؤولية جماعية للحفاظ على الأمن الغذائي للأجيال القادمة.

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