بث مباشر: نهائي خليجي 26 بين عمان والبحرين

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت، 4 يناير 2025، إلى استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين منتخبي عمان والبحرين لتحديد بطل النسخة الـ26 من بطولة كأس الخليج العربي. يُتوقع أن تكون المباراة ملحمية بين فريقين قدما أداءً مميزًا طوال البطولة التي شهدت الكثير من المفاجآت.

موعد مباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26

الزمان:

السبت 4 يناير 2025

التوقيت:

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراق.

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة المباراة عبر عدة قنوات فضائية مجانية تقدم تغطية مميزة بصوت أشهر المعلقين.

أبرز القنوات الناقلة والمعلقين:

البحرين الرياضية HD1 – تعليق: محمد سويد.

– تعليق: محمد سويد. SSC NEWS – تعليق: فارس عوض، حماد العنزي.

– تعليق: فارس عوض، حماد العنزي. SSC4 HD – تعليق: راشد الدوسري، مشاري القرني.

– تعليق: راشد الدوسري، مشاري القرني. الكأس 1 – تعليق: أحمد الطيب.

– تعليق: أحمد الطيب. الكأس 2 – تعليق: سمير المعيرفي.

– تعليق: سمير المعيرفي. دبي الرياضية 1 – تعليق: رؤوف خليف.

– تعليق: رؤوف خليف. أبو ظبي الرياضية 1 – تعليق: عامر عبدالله.

– تعليق: عامر عبدالله. الشارقة الرياضية – تعليق: محمد الشامسي، عبدالحميد الجسمي.

– تعليق: محمد الشامسي، عبدالحميد الجسمي. العراقية الرياضية – تعليق: جمال الدراجي.

– تعليق: جمال الدراجي. عمان مباشر – تعليق: صلاح الحمداني.

مشوار المنتخبين إلى النهائي

منتخب عمان

حقق منتخب عمان مفاجأة مدوية بالفوز على المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، رغم استكماله المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أحد لاعبيه. الأداء الجماعي والروح القتالية كانا سر تفوق الفريق تحت قيادة مدربه الوطني.

منتخب البحرين

من جانبه، تأهل المنتخب البحريني إلى النهائي بعد انتصار صعب على منتخب الكويت، صاحب الأرض، بهدف دون رد، ليؤكد استحقاقه المنافسة على اللقب.

التشكيل المتوقع للمنتخبين

تشكيل منتخب عمان المتوقع

حراسة المرمى: فايز الرشيدي.

فايز الرشيدي. الدفاع: علي البوسعيدي، ثاني الرشيدي، أحمد الخميسي، جميل سليم اليحمدي.

علي البوسعيدي، ثاني الرشيدي، أحمد الخميسي، جميل سليم اليحمدي. الوسط: زاهر الأغبري، أرشد العلوي، عبدالله فواز، حارب السعدي.

زاهر الأغبري، أرشد العلوي، عبدالله فواز، حارب السعدي. الهجوم: عبد الرحمن المشيفري، عصام الصبحي.

تشكيل منتخب البحرين المتوقع

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

إبراهيم لطف الله. الدفاع: عبدالله الخلاصي، أمين بنعدي، وليد الحيام، حمد شمسان.

عبدالله الخلاصي، أمين بنعدي، وليد الحيام، حمد شمسان. الوسط: كميل الأسود، السيد ضياء سعيد، محمد مرهون.

كميل الأسود، السيد ضياء سعيد، محمد مرهون. الهجوم: علي مدن، مهدي حميدان، مهدي عبدالجبار.

طاقم التحكيم

أسند الاتحاد الخليجي لكرة القدم إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم قطري بقيادة الحكم الدولي عبدالرحمن الجاسم، بمساعدة سعود أحمد وطالب سالم، بينما يتولى خميس المري إدارة تقنية الفيديو.