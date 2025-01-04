10خطوات استخراج بدل فاقد رخصة سيارة..تعرف عليها

يتعرض الكثير من السائقين لفقد رخصة السيارة، ويجهل الكثير من السائقين خطوات استخراج بدل فاقد رخصة السيارة.

وتقدم بوابة المرور العديد من الخدمات للمواطنين، ويعد استخراج بدل فاقد رخصة السيارة من أبرزها.



تستعرض بوابة "الفجر" الخطوات لاستخراج بدل فاقد رخصة السيارة.

1_يقوم المواطن بالدخول إلى بوابة المرور.

2_ثم ينشئ حساب على الموقع.

3_وسيطلب الموقع بعض البيانات (كالاسم، والرقم القومي، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني).

4_ثم قم بتسجيل الدخول.

5_قم باختيار دليل الخدمات.

6_ثم اضغط على بدل فاقد رخصة السيارة.

7_ستظهر لك بعد الشروط قم بالموافقة عليها.

8_وقم بإدخال بيانات السيارة (رقم اللوحة، والمحافظة، ورقمي الساشية، ورقم شهادة براءة الذمة المالية).

9_قم بإدخال العنوان لاستلام بدل فاقد رخصة السيارة.

10_قم باختيار طريقة دفع الرسوم.

11_في حالة اختيار الدفع الإلكتروني سيتم منحك كود.

12_ثم قم بالتوجه إلى أقرب مكان لدفع الرسوم.

