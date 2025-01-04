حكم رادع لعصابة سرقة المواطنين بالاكراه في الموسكي

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

عاقبت جنايات القاهرة، 3 عاطلين  بالسجن المشدد 10سنوات، بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة بمنطقة الموسكي.
 

بدأت احداث القضية عندما تلقي قسم شرطة الموسكي، ألقى القبض على 3 متهمين أثناء مرور قوة أمنية على الطريق الدائرى، أبصر وجود 3 أشخاص، يستقلوا دراجة بخارية دون لوحات تسير عكس الاتجاه، وعند استيقافهم عثر بحوزتهم على سلاح نارى فرد خرطوش وسلاح أبيض مطواه ومبلغ مالي.

 

وبمناقشتهم أقروا بأنهم قاموا بالاتفاق على تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما وذلك لسرقة المواطنين كرها عنهم، والاتجار في المواد المخدرة، وأن الأسلحة  يستخدموها في ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه، ودفاعا عن تجارتهم الآثمة.

تشكيل عصابي سرقة بالاكراه الموسكى المشدد 10 سنوات جنايات القاهرة

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