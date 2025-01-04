إغلاق مخزن لضبط لحوم ودواجن منتهية الصلاحية وتحرير 4 محاضر جنح صحية بأسوان

شنت حملة مشتركة على الأسواق بمدينة أسوان شارك فيها مفتشى مديريات التموين والصحة، وبإشراف من الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة حيث إستهدفت الحملة التفتيش المفاجئ على المحلات الخاصة بالأنشطة التجارية المتنوعة

إستكمالًا لسلسلة الحملات الصباحية والمسائية التى يتم تنفيذها بناءًا على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان

وأسفرت جهود الحملة التى إستهدفت التأكد من السلامة والصحة المهنية، والشهادات الصحية والنظافة العامة للمنشأة، وكذا طريقة عرض الأغذية عن ضبط 110 كجم من اللحوم والدواجن المتنوعة منتهية الصلاحية بأحد المخازن نظرًا لحدوث تغيير فى خواصهم الطبيعية، فضلًا عن تحرير 4 محاضر جنح صحية، علاوة على صدور قرار إغلاق للمخزن

وسيتم مواصلة الحملات بشكل مستمر للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.