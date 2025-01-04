غدر بصاحب عمره.. تأجيل قضية مقتل صياد علي يد صديقه في البحيرة (فيديو وصور)

قررت قبل قليل، محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار وائل حسن الشربيني وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر وأحمد حسين الحداد وزكريا رمضان عامر، وبحضور ممثل النيابة العامة المستشار عمرو المعتصم وسكرتارية مصطفي محمد قاسم، تأجيل نظر محاكمة شاب قام بقتل صديقة خنقًا، وذلك بسبب وجود خلافات مالية بينهما بقرية الدخلى التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، إلى جلسة غدا الأحد الموافق 5 من شهر يناير 2025 وذلك لمرافعة النيابةالعامة، ودفاع المتهم.

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كانت قرية الداخلي بمركز كوم حماده بمحافظة البحيرة، قد شهدت واقعة مؤسفة خلال شهر فبراير الماضي، حيث قام شاب بخنق صديقه باستخدم الكوفية الخاصة بالمجنى علية قاصدا ازهاق روحه، بسبب خلافات مالية بينهما، وذلك بعدما استضافه المجني عليه في منزله، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كوم حماده العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حماده، يفيد بالعثور على جثة "أيمن م.ا" ٣٩ عاما، صياد ومقيم بقرية الدخلي، مصاب بكدمات حول الرقبة ووجود شبهة جنائية، وتم ايداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبه، وبالفحص توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أنس أ.ل" تاجر ومقيم بذات القرية، بسبب خلافات مالية بينهما، قام على أثرها بالذهاب إلى المجنى عليه فى منزله، ثم قام بضربه واصابته بعدة كدمات فى الوجه، ثم قام بخنقه حتى فارق الحياة.

تمكنت وحدة البحث الجنائي من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعقب انتهاء التحقيقات قررت نيابة جنوب دمنهور إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد للمجنى عليه.