وزيرة التضامن الاجتماعي تزور البابا تواضروس الثاني لتهنئته بعيد الميلاد المجيد

زارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم السبت، المقر البابوي بالقاهرة لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ترأست الوزيرة وفدًا رفيع المستوى ضم المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، ودينا الصيرفي، مساعد الوزيرة، إلى جانب الأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة، ورامي عباس، مستشارها للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات.

قدمت الوزيرة التهاني لقداسة البابا متمنية أن يكون العام الجديد عامًا مليئًا بالخير والسلام للشعب المصري. وأعربت عن خالص تهانيها للأقباط بهذه المناسبة المباركة، داعية أن ينعم البابا بوافر الصحة والنجاح، وأن تواصل مصر تحقيق التقدم والرخاء.

من جانبه، أعرب البابا تواضروس الثاني عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا أن المصريين يشكلون نسيجًا واحدًا يجمعهم المحبة والوحدة. وأشاد بدور وزارة التضامن الاجتماعي في دعم المجتمع وتقديم خدمات متنوعة لفئاته المختلفة.

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