وزارة التضامن الاجتماعي تحتفي باليوم العالمي لطريقة برايل بإنجازات بارزة لدعم المكفوفين

تزامنًا مع اليوم العالمي لطريقة برايل، الذي يُحيي ذكرى ميلاد لويس برايل في 4 يناير 1809، استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الدكتورة مايا مرسي، أبرز الجهود والمبادرات التي قدمتها لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بهدف تعزيز فرص التعليم والمشاركة المجتمعية.

توفير الموارد التعليمية والمساعدات التكنولوجية

عملت الوزارة على توفير المواد التعليمية المطبوعة بطريقة برايل للطلاب المكفوفين في المدارس والجامعات، مما يسهم في تحسين فرص التعليم والوصول إلى المعرفة. كما تم تطوير الأجهزة المساعدة مثل الطابعات والأجهزة الإلكترونية القارئة والمترجمة للنصوص إلى برايل، مع توزيع 18 طابعة برايل على الجامعات الحكومية لتلبية احتياجات الطلاب المكفوفين.

تدريب وتوعية مجتمعية

تم تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لتعليم طريقة برايل للمكفوفين وأسرهم، إلى جانب إطلاق حملات توعوية بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع، مع التركيز على دور طريقة برايل في تحقيق الاستقلالية والتمكين.

خدمات شاملة ودعم متعدد الجوانب

شملت جهود الوزارة تقديم خدمات متنوعة مثل:

دعم مالي وفني للمؤسسات والجمعيات المهتمة بتعليم طريقة برايل.

توفير أجهزة مثل اللاب توب الناطق والعصا البيضاء.

تقديم منح دراسية ودعم نقدي عبر برنامج "كرامة".

تحسين وسائل التنقل من خلال إتاحة محطات السكك الحديدية والمترو للمكفوفين.

إطلاق قوافل لاكتشاف الإعاقة البصرية مبكرًا.



أهمية طريقة برايل في حياة المكفوفين

أكدت الوزارة أن طريقة برايل تُعد وسيلة أساسية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من القراءة والكتابة، مما يتيح لهم الوصول إلى المعرفة والمشاركة الفعالة في المجتمع. كما أشارت إلى أهمية تعزيز التعليم الشامل وإنتاج المزيد من المواد التعليمية بطريقة برايل لضمان حصول المكفوفين على فرص متكافئة في التعليم والعمل.

احتفالات عالمية لتعزيز الوعي

تشهد الاحتفالات باليوم العالمي لطريقة برايل فعاليات وأنشطة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية هذا النظام ودوره في تحسين جودة حياة المكفوفين، مع التأكيد على ضرورة تطوير تقنيات جديدة لدعم حقوقهم وتمكينهم من الاندماج الكامل في المجتمع.

وتجدد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها بمواصلة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مؤكدة أن هذه الجهود تسهم في بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.

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