فريق طبي بمستشفي جامعة سوهاج ينجح في إنقاذ سيدة من الموت

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان فريق طبى جراحى بوحدة جراحات الوجه والفكين وأورام الراس والرقبة بمستشفي سوهاج الجامعي نجح فى إنقاذ سيدة تبلغ من العمر أربعين عاما اصيبت بجروح قطعية متعددة بالرقبة مصحوبة بجروح طعنية عميقة بالرقبة.

وقال النعماني ان مستشفى سوهاج الجامعى تمتلك من الكفاءات البشرية التي لها سجل حافل بالنجاحات المتتالية التي أبهرت المجتمع المحلي والدولي، في إجراء العديد من العمليات بالغة الدقة والخطورة في كثير من التخصصات، مضيفًا ان السيدة المصابة كانت تعانى من هبوط حاد بالدورة الدموية مع هبوط حاد بضغط الدم اثر الجروح القطعية والطعنات المتعددة بالرقبة، وعلي الفور تم توقيع الكشف الطبي عليها، وتقيمها من قبل أطباء قسم الطوارئ بالمستشفي، والبدء في التعامل مع المصابة وادخالها إلى غرفة العمليات ومتابعتها بشكل دقيق، وهي الان في حالة جيدة جدا وتستجيب للعلاج بصورة ممتازة.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ان مستشفيات سوهاج الجامعية، تعد الفريدة من نوعها بصعيد مصر من حيث الخدمات الطبية والعلاجية التخصصية التي تقدمها بالمجان للمواطنين.

وأضاف الدكتور احمد كمال مدير المستشفي إنه على الفور تم إبلاغ عمليات المستشفى الجامعي، ودخول المصابة لغرفة العمليات وتخديرها تخديرا كليًا، و تم عمل استكشاف كامل للرقبة، حيث وجد نزيف شديد اثر قطوع متعدده بشرايين الرقبة وتهتكات شديدة بالعضلات، وقطع وتهتك بالعدد اللعابيه تحت الفكين، وتم علي الفور وقف للنزيف الحاد وخياطة كل الأوعية الدموية المقطوعة بالرقبة.

وأشار الدكتور إسلام عامر إنه تم رتق لكل العضلات المتهتكة بالرقبة وخياطة كل أنسجة الرقبة حتى الأنسجة تحت الجلد ورتق الجلد، مضيفًا ان الفريق الجراحى المعالج ضم كلًا من الدكتور محمود عبد الغنى استشارى جراحة الوجه والفكين والرقبه والدكتور محمد عبد العال على مدرس مساعد جراحه الوجه والفكين وأورام الراس الدكتور أحمد ابو لا بد طبيب مقيم بقسم الجراحة العامة، و ضم فريق التخدير الدكتور محمود عبد اللطيف مدرس مساعد التخدير والدكتور محمد راضي معيد التخدير.