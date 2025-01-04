لهذا السبب.. إلهام شاهين تتصدر التريند

الفجر الفني
إلهام شاهين
إلهام شاهين

تصدرت الفنانة إلهام شاهين محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما احتفلت بعيد ميلادها وسط حضور عدد كبير من النجوم.

سبب تصدر إلهام شاهين التريند 

احتفلت إلهام شاهين مساء الجمعة 3 يناير، بعيد ميلادها وبمواليد برج الجدي وسط حفلا كبيرا، ضم يسرا وليلى علوي وأنغام وسميرة سعيد ودرة وزوجها وكريم فهمي وبشرى وأحمد رزق وأحمد زاهر ومحمد سامي ومي عمر وسلاف فواخرجي ونبيلة عبيد ومنة شلبي وإيهاب توفيق ووليد توفيق وداليا مصطفى ووفاء عامر ولقاء الخميسي وغيرهم من النجوم.

إلهام شاهين تحتفل بمواليد برج الجدي 

شاركت إلهام شاهين جمهورها ببعض الصور عبر حسابها على Instagram، وكتبت: "احتفالية ببرج الجدى أجمل وأطيب قلوب ليلى علوى وأنغام وسميرة سعيد ودرة ونبيلة عبيد وإيهاب توفيق، كل سنة وأنتم طيبين ومتألقين، سنة حلوة عليكم وربنا يسعدكم، بحبكم من كل قلبى، وكل سنة وإحنا بنحتفل مع بعض دايما".

احدث اعمال إلهام شاهين 

ومن ناحية اخري، تشارك إلهام شاهين في رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، والذي يمثل عودة لها إلى موسم رمضان بعد غياب، بطولة عمرو سعد وخالد الصاوي وإلهام شاهين ومنة فضالي وعماد زيادة وبشرى وأحمد رزق وأحمد فهمي وطارق النهري ونشوى مصطفى، من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال إلهام شاهين

وكان آخر أعمال إلهام شاهين مشاركتها في مسلسل "الفريدو" وهو عمل مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار وبطولة أحمد فهمي وندى موسى وأمير شاهين وعفاف رشاد وغيرهم من النجوم.

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