حقيقة ظهور حمو بيكا في احتفالات رأس السنة رغم وجوده في الحبس| خاص

حوادث
بوابة الفجر

أثار مطرب المهرجانات حمو بيكا جدلًا واسعًا بعد تداول مقاطع فيديو وصور تظهره يحتفل برأس السنة الجديدة 2025، مما دفع جمهوره للتساؤل: هل تم الإفراج عنه أم ما زال يقضي عقوبته بالسجن؟

ووفقًا لمصدر أمني تحدث لـ "الفجر"، فإن حمو بيكا لا يزال قيد الحبس، ومن المقرر الإفراج عنه في شهر فبراير المقبل، بعد انتهاء فترة عقوبته بالسجن شهرين في قضية إقامة حفل دون تصريح في منطقة البيطاش.

 

أما عن الصور والفيديوهات التي أثارت الجدل، فقد أكد المصدر أنها قديمة وتم تصويرها قبل بداية العام الميلادي الجديد، ما ينفي تمامًا مشاركته في أي احتفالات حديثة.

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