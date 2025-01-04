أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابط مباشرًا للاستعلام عن حركة نقل الموظفين من جهات عملهم الأصلية إلى الجهات المنتدبين إليها وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير.

رابط الاستعلام عن حركة نقل المواظفين إلى الجهات المنتدبين إليها

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا برقم 4503 لسنة 2024 بشأن نقل 1723 موظفًا من جهات عملهم الأصلية للعمل بالجهات المنتدبين إليها.

ياتي ذلك بناءً على المقترح الذي قدمه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويمكن للمنتدبين الاستعلام عن موقفهم من خلال قاعدة تحديث بيانات الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري بالدولة، من هنا.

نقل 1723 موظفًا للجهات المنتدبين إليها

وجه رئيس الوزراء، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإخطار الجهات المعنية بقرارات النقل، كما أمر بإتاحة خدمة استعلام الموظفين المنتدبين عن موقفهم عبر منصة تحديث بيانات الجهاز الإداري للدولة.

ويواصل الجهاز، دراسة الطلبات المُسجلة من المنتدبين عبر المنصة المذكورة، التي تتيح تسجيل بياناتهم للنظر في إمكانية نقلهم بعد مرور 4 سنوات على الانتداب، شريطة توفر رغبة الموظف في النقل.

جدير بالذكر أن هذا القرار هو الرابع من نوعه الذي يصدره رئيس مجلس الوزراء، حيث سبقته ثلاثة قرارات:

- القرار رقم 3463 لسنة 2021، الذي نقل 1129 موظفًا.

- القرار رقم 2296 لسنة 2022، الذي شمل نقل 1423 موظفًا.

- القرار رقم 3044 لسنة 2023، الذي تضمن نقل 1302 موظف.

ويعمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على مراجعة مستندات المنتدبين واستكمال الإجراءات اللازمة بشكل دوري.

ويستند هذا القرار، إلى القانون رقم 6 لسنة 2021، الذي عدّل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964. يمنح القانون للجهاز صلاحية دراسة احتياجات الجهات المختلفة من العاملين، وتوزيعهم بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية.

كما يتيح لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرارات بنقل الموظفين بين الجهات، بالتنسيق مع وزارة المالية وبعد موافقة الجهتين المعنيتين بالنقل.