علاقة شاذة انتهت بجثة.. تفاصيل قتل شاب داخل شقة بالمعصرة

فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة قتل شاب علي يد صديقه بمنطقة المعصرة.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه يبلغ من العمر 30 سنة وعثر علي جثته بها عدة طعنات متفرقة بالجسم داخل شقته.

وأفادت التحقيقات أنه تبين وجود علاقة شاذة بين المجني عليه وصديقه، ويوم الواقعة حدثت مشاده كلامية بينهما، بعد اكتشافه تصويرهما في وضع مخل أثناء ممارستهما الشذوذ فقام الأخير بقتله أثناء تواجده بصحبته.

بدأ الحادث بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، من أسرة شاب، مفاده العثور على جثته مقتول داخل الشقة محل سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة