توافد المواطنين لتحرير توكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية فى البحيرة (صور)

شهد مكتب توثيق الشهر العقاري بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، توافد عدد كبير من المواطنين لتحرير توكيلات قانونية لتأسيس حزب الجبهة الوطنية، فى إطار جهود استيفاء الشروط القانونية المطلوبة لتقنين الحزب وفقًا للدستور المصري، والذي يتطلب جمع 5 آلاف توكيل.

واحتشد العشرات من رواد حملة تأسيس حزب الجبهة الوطنية أمام مكتب الشهر العقارى حاملين اللافتات المدون عليها اسم وشعار الحزب الجديد، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تحرير التوكيلات القانونية.

وفي ذات السياق، قام الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية الأسبق بعمل توكيل، داخل الشهر العقاري بمدينة الدلنجات، بمسقط رأسه، وسط توافد عدد كبير من المواطنين على مكاتب الشهر العقاري الذين أبدوا حماسًا واضحًا للانضمام إلى هذا الكيان السياسي الجديد، الذي يسعى إلى تمثيل طموحاتهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية، من خلال الحزب الجديد، حيث تم إنشاء غرف عمليات خاصة لتسهيل استقبال المواطنين وتقديم الدعم المطلوب لتسجيل التوكيلات.

البحيرة

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