"القسام" تنشر فيديو لأسيرة إسرائيلية والأخيرة توجه رسالة للحكومة والجيش

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم السبت، مقطع فيديو للأسيرة الإسرائيلية في غزة ليري الباج، حيث توجهت للحكومة الإسرائيلية بالقول: "هل تريدون قتلنا؟".

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو للأسيرة وهي توجه رسالة جاء فيها: "أنا ليري الباج وعمري 19 عاما.. أنا أسيرة في غزة منذ أكثر من 450 يوما.. أنا فقط في التاسعة عشرة من عمري.. كل حياتي ما زالت أمامي.. حياتي توقفت".

وأضافت: "اليوم بداية عام جديد.. كل العالم يحتفل.. فقط نحن نبدأ عاما مظلما وعاما من الوحدة.. نحن لسنا في سلم أولويات حكومتنا ولا جيشنا.. حتى العالم بدأ ينسانا ولا يهتم لمعاناتنا".

وتوجهت الأسيرة لعائلتها بالقول: "أمي أبي روني شاي جاي نير.. عائلتي وأصدقائي أنا أحبكم جدا، ومشتاقة لكم كثيرا".

وتابعت: "زميلتي مصابة بجروح خطيرة بسبب عمليات الجيش الحالية.. نحن في كابوس مرعب جدا.. بقاؤنا على قيد الحياة مرتبط بانسحاب الجيش وعدم وصوله إلينا".

وأردفت "الباج": "أسألكم يا حكومة إسرائيل.. لو كان أحباؤكم هم الذين في الأسر، هل كانت الحرب ستستمر حتى الآن؟ حقا أريد أن أسألكم.. هل تريدون قتلنا؟ وزير الدفاع، أنت تعرف أبي انظر إليه وقل له إنه وأمي لن يعانقا ابنتهما.. انظر إليه وقل له ذلك.. لن تكون لديك الشجاعة.. ليست لديك الشجاعة لتقول ذلك".

واستطردت: "بعدما رأيت الموت بأم عيني.. وما حدث لصديقتي.. أدركت أن حياتنا ليست مهمة بالنسبة لكم.. فهمت أننا لعبة لديكم.. فهمت ببساطة أنكم تتلاعبون بمصائرنا".

وأكملت الأسيرة الإسرائيلية: "من المؤكد أنكم لن تستطيعوا إخراجنا أحياء من هنا بواسطة العمليات العسكرية.. هذا لن يؤتي النجاح.. أنتم تعرفون ذلك.. من الجنون أن تعتقدوا بأن هذا الأسلوب سيحقق نتيجة.. هذه مطاردة مجنونة، هذا الذي نعيشه بفعلكم أمر غير طبيعي.. نحن تحت القصف المجنون يوميا.. هل تعلمون.. كيف تكون الحياة في أي مكان تقصفونه ولا يوجد به ملجأ؟"

وأكملت: "إن حدث لي شيء لا سمح الله.. تذكروني.. تذكروا اسمي.. تذكروا هذا الفيديو.. وليكتب على قبري: كل هذا بسبب الحكومة والجيش.. هم مدانون.. هم متهمون بقتلنا.. ودمي على أيديهم.. عائلتي.. افعلوا كل ما يجب فعله".