البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير الداخلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

أقباط وكنائس
البابا تواضروس
البابا تواضروس

 

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رحب قداسة البابا بضيوفه مقدمًا لهم الشكر على زيارتهم وتهنئتهم، وأعرب عن تقديره لدور الشرطة وأجهزتها والجهود التي يبذلونها في سبيل حفظ الأمن في مصر، وأشاد بالتطور الكبير الذي يشهده العمل في وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن جهاز الشرطة يعد حائط الصد ودرع الأمان الذي يحمي المواطنين.

ومن جهته هنأ وزير الداخلية قداسة البابا متمنيًا لقداسته ولجميع المسيحيين المصريين أعيادًا سعيدة، لافتًا إلى أنه في ظل التحديات الإقليمية الحالية تتجلى قيمة قوة الجبهة الداخلية ومتانة النسيج الوطني المصري.

البابا تواضروس عيد الميلاد وزير الداخلية
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