انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لتجارةأسيوط أبريل المقبل

محافظات
تجارة أسيوط
تجارة أسيوط

تنظم كلية التجارة بجامعة أسيوط مؤتمرها العلمي بعنوان الاستدامة من منظور العلوم التجارية والمالية SCFRC"، والمقرر انعقاده يومي 12 و13  ابريل المقبل 

 

  وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة إن الهدف من المؤتمر هو مناقشة جوانب الإستدامة في بحوث العلوم التجارية والمالية، والتي تشمل؛ التمويل المُستدام، والتسويق المُستدام، والتأمين السيبراني، وسياسات التنمية المستدامة، وغيرها من المحاور المهمة التي تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، واستراتيجية الجامعة الهادفة إلى تطوير منظومة البحث العلمي وتوجيه مخرجاته لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

 و أشار الدكتور علاء عبدالحفيظ، عميد كلية التجارة بجامعة أسيوط إلى أن المؤتمر يعد فرصة للأكاديميين، والباحثين؛ للمناقشة، وتبادل الخبرات في المشروعات البحثية المتعلقة بالاستدامة في العلوم التجارية والمالية، منوهًا؛ أن المؤتمر يدعو الباحثين إلى تقديم مقترحات النظرية والتجريبية، في عدد من الموضوعات منها؛ محددات وآثار الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والاقتصاد الدائري، ومحددات وآثار التوكيد على صحة إفصاحات الاستدامة، وجودة الإفصاحات عن الاستدامة والتقنيات الرقمية.. الفرص والتحديات، والتسويق المُستدام والرقمي، والتمويل المُستدام والرقمي، وسياسات التنمية المستدامة في مصر، وسياسات التنمية المستدامة في الدول المتقدمة، والتأمين السيبراني، والقدرة التأمينية، والاستدلال الإحصائي، والشبكات العصبية، وتعلم الآلة، وتحليلات البيانات الضخمة.

 ويشارك في تنظيم المؤتمر؛ الدكتورة نسمة حشمت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور الحسن قطب رضوان، والدكتور رمضان عبدالله مشرف، بقسم المحاسبة والمراجعة ومقررا المؤتمر، وبمشاركة؛ نخبة من الباحثين، وأعضاء هيئة اتدريس، والمهتمين من الجامعات والهيئات المهنية المصرية والأجنبية.

  ويخصص المؤتمر جوائز للأبحاث المتميزة، إلى جانب إرسالها للنشر في مجلات علمية مرموقة

 ويتم تقديم الملخصات بصيغة PDF وباللغة الانجليزية عبر الإيميل؛
[email protected]

وعلمًا بأن؛ الموعد النهائي لتقديم الملخصات البحثية هو 31 يناير 2025 وفي حالة قبول البحث سوف يتم مراسلة الباحث بكافة التفاصيل عن كيفية وخطوات التسجيل.

وللاستفسارات حول كل ما يخص المؤتمر يرجى التواصل مع الإيميل التالى؛ 
[email protected]

اسيوط أصل استفسار افة 2030 استراتيجية الوطنية ألا الاستدامة الاستراتيجي الإستراتيجية الاستراتيجية الوطنية الاقت الاقتصا الاقتصاد اطار اقتصاد الـ استراتيجية استفسارات اسيو الاقتصاد ا استر استرا استراتيجي الاقتصاد الدائري أديمي أرك استدامة الان الب ألبا الباحث الباحثين البح أهداف التنمية المستدامة أحمد المنشاوي

مواد متعلقة

المنشاوى: جامعة أسيوط ضمن أفضل الجامعات العربية في تصنيف التايمز البريطاني للمنطقة العربية 2024

المنشاوي: جامعة أسيوط حريصة على نشر ثقافة التدوير لدى الطلاب

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول بأسيوط

إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

تحرير 565 محضرا لضبط الأسواق في أسيوط خلال أسبوع

محافظ أسيوط يستعرض إنجازات مديرية الطب البيطري خلال 2024

مشروعات قطاع الطرق والكباري في أسيوط خلال 2024.. تكلفتها تصل إلى 7.7 مليار جنيه

محافظ أسيوط يتفقد مصنع تدوير المخلفات بقرية إسكندرية التحرير

الأكثر قراءة

عاجل - شباب بلوزداد يهزم الأهلي بهدف قاتل في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك على أعتاب التعاقد مع صفقة جزائرية مميزة

نجم الأهلي يطالب باستبعاد إمام عاشور من التشكيل الأساسي

قبل مفاوضات الأهلي معه.. الزمالك يرغب في ضم مصطفى محمد

كورة لايف الآن : بث مباشر مباراة عمان×البحرين نهائي الخليج بث مباشر دون توقف

هل الحراك الحالى فى الشارع الإسرائيلى كاف لإبرام صفقة تبادل مع حماس؟.. خبير يوضح

أمجد الشوا: الاحتلال الإسرائيلي يواصل مساعيه لإخلاء شمال غزة وفرض واقع إنساني كارثي

فيسبوك الآن: بث مباشر مباراة البحرين×عمان نهائي الخليج حصريآ الآن دون تقطيع