انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لتجارةأسيوط أبريل المقبل

تنظم كلية التجارة بجامعة أسيوط مؤتمرها العلمي بعنوان الاستدامة من منظور العلوم التجارية والمالية SCFRC"، والمقرر انعقاده يومي 12 و13 ابريل المقبل

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة إن الهدف من المؤتمر هو مناقشة جوانب الإستدامة في بحوث العلوم التجارية والمالية، والتي تشمل؛ التمويل المُستدام، والتسويق المُستدام، والتأمين السيبراني، وسياسات التنمية المستدامة، وغيرها من المحاور المهمة التي تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، واستراتيجية الجامعة الهادفة إلى تطوير منظومة البحث العلمي وتوجيه مخرجاته لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

و أشار الدكتور علاء عبدالحفيظ، عميد كلية التجارة بجامعة أسيوط إلى أن المؤتمر يعد فرصة للأكاديميين، والباحثين؛ للمناقشة، وتبادل الخبرات في المشروعات البحثية المتعلقة بالاستدامة في العلوم التجارية والمالية، منوهًا؛ أن المؤتمر يدعو الباحثين إلى تقديم مقترحات النظرية والتجريبية، في عدد من الموضوعات منها؛ محددات وآثار الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والاقتصاد الدائري، ومحددات وآثار التوكيد على صحة إفصاحات الاستدامة، وجودة الإفصاحات عن الاستدامة والتقنيات الرقمية.. الفرص والتحديات، والتسويق المُستدام والرقمي، والتمويل المُستدام والرقمي، وسياسات التنمية المستدامة في مصر، وسياسات التنمية المستدامة في الدول المتقدمة، والتأمين السيبراني، والقدرة التأمينية، والاستدلال الإحصائي، والشبكات العصبية، وتعلم الآلة، وتحليلات البيانات الضخمة.

ويشارك في تنظيم المؤتمر؛ الدكتورة نسمة حشمت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور الحسن قطب رضوان، والدكتور رمضان عبدالله مشرف، بقسم المحاسبة والمراجعة ومقررا المؤتمر، وبمشاركة؛ نخبة من الباحثين، وأعضاء هيئة اتدريس، والمهتمين من الجامعات والهيئات المهنية المصرية والأجنبية.

ويخصص المؤتمر جوائز للأبحاث المتميزة، إلى جانب إرسالها للنشر في مجلات علمية مرموقة

ويتم تقديم الملخصات بصيغة PDF وباللغة الانجليزية عبر الإيميل؛

[email protected]‏



وعلمًا بأن؛ الموعد النهائي لتقديم الملخصات البحثية هو 31 يناير 2025 وفي حالة قبول البحث سوف يتم مراسلة الباحث بكافة التفاصيل عن كيفية وخطوات التسجيل.

وللاستفسارات حول كل ما يخص المؤتمر يرجى التواصل مع الإيميل التالى؛

[email protected]‏