القاتل الصامت.. تحقيقات موسعة في مصرع عروسين بالشروق



تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في مصرع عروسين إثر تعرضهما لحالات اختناق داخل شقتهما بمنطقة الشروق، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

في حادث مأساوي، عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثتي عروسين فارقا الحياة داخل شقتهما بمنطقة الشروق، نتيجة لتسرب غاز ثاني أكسيد الكربون من منقل الفحم الذي كان يستخدمه العروسان في تدخين الشيشة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الشرطة بلاغًا يفيد بالعثور على العروسين في حالة من التيبس بسبب مرور عدة أيام على وفاتهما داخل مسكنهما، وأثناء الفحص، تبين أن الغاز المنبعث من الفحم المستخدم في إعداد الشيشة هو السبب الرئيسي وراء الحادث، حيث تسرب الغاز في المكان مغلق، مما أدى إلى اختناق العروسين وفقدان حياتهما.

وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت فتح تحقيق في الواقعة.