تداول 37 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، وغادرته 8 سفن، فيما بلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها في الميناء 37 سفينة.

وذكرت هيئة الميناء في بيان صحفي، اليوم السبت، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 41878 طنا شملت 10650 طن يوريا و1623 طن ملح معبأ و6700 طن جبس معبأ و2300 طن مولاس و20605 أطنان بضائع متنوعة.

فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41141 طنا شملت 8726 طن قمح و10104 أطنان حديد و2300 طن ذرة و8000 طن خردة و9594 طن فول صب و940 طن ابلاكاش و700 طن خشب زان و2615 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 777 طن.

وأوضحت أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1114 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 916 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3951 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء من القمح 54458 طنا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122995 طنا.

وغادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3550 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 4811 حركة.

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