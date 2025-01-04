المشدد للمتهمين بقتل شخص والشروع في قتل 3 آخرين ببنها

قضت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بنها، بقبول الاستئناف المقدم من فرد أمن ومندوب شركة، لاتهامهما بقتل شخص والشروع في قتل 3 أخرين خلال مشاجرة نشبت بينهما بدائرة مركز شرطة بنها، قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

أحالت النيابة العامة المتهمين "أحمد ف ع"، فرد أمن بشركة لتحلية المياه، و"محمد ص ع"، 38 سنة، مندوب بشركة تحلية المياه، ومقيمان بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، في القضية رقم 9668 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 1218 لسنة 2023 كلي شمال بنها، لأنهما في يوم 29 / 4 / 2023 بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه مسعد جودة عيد غلاب عمدًا مع سبق الإصرار.



جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه، وأعدا لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية خرطوش"، بأن تربصا به بمحل الواقعة وبحوزتهما السلاح الناري سالف البيان، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا صوبه، قاصدًا من ذلك قتله، فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره ومساعدته علي الفرار علي النحو المبين بالتحقيقات.