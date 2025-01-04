المشدد للمتهمين بقتل شخص والشروع في قتل 3 آخرين ببنها

حوادث
بوابة الفجر

قضت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بنها، بقبول الاستئناف المقدم من فرد أمن ومندوب شركة، لاتهامهما بقتل شخص والشروع في قتل 3 أخرين خلال مشاجرة نشبت بينهما بدائرة مركز شرطة بنها، قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

 

أحالت النيابة العامة المتهمين "أحمد ف ع"، فرد أمن بشركة لتحلية المياه، و"محمد ص ع"، 38 سنة، مندوب بشركة تحلية المياه، ومقيمان بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، في القضية رقم 9668 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 1218 لسنة 2023 كلي شمال بنها، لأنهما في يوم 29 / 4 / 2023 بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه مسعد جودة عيد غلاب عمدًا مع سبق الإصرار.


جاء في  أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه، وأعدا لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية خرطوش"، بأن تربصا به بمحل الواقعة وبحوزتهما السلاح الناري سالف البيان، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا صوبه، قاصدًا من ذلك قتله، فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره ومساعدته علي الفرار علي النحو المبين بالتحقيقات.

جنايات مستأنف بنها قتل شخص والشروع في قتل 3 أخرين قتل شخص النيابة العامة

مواد متعلقة

حقيقة ظهور حمو بيكا في احتفالات رأس السنة رغم وجوده في الحبس| خاص

استشهاد المقدم كريم ياسين خلال الاشتباك مع مطلوبين بأسيوط

نشرة مرور "الفجر".. سيولة مرورية بطرق ومحاور القاهرة الكبرى

تأجيل محاكمة اللاعب رجب عمران بتهمة دهس 3 أشخاص بأوسيم

مقابل نص مليون جنيه.. تصالح أسرة ضحايا حادث اللاعب رجب عمران في واقعة الدهس

نشرة مرور "الفجر".. سيولة مرورية بطرق ومحاور القاهرة الكبرى

الحبس مع الشغل لنجل زوجة الشيف الشربيني لاتهامه بدهس عامل دليفري

محاكمة نجل زوجة الشيف الشربيني بتهمة دهس مواطن.. بعد قليل

الأكثر قراءة

عاجل - شباب بلوزداد يهزم الأهلي بهدف قاتل في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك على أعتاب التعاقد مع صفقة جزائرية مميزة

نجم الأهلي يطالب باستبعاد إمام عاشور من التشكيل الأساسي

قبل مفاوضات الأهلي معه.. الزمالك يرغب في ضم مصطفى محمد

كورة لايف الآن : بث مباشر مباراة عمان×البحرين نهائي الخليج بث مباشر دون توقف

هل الحراك الحالى فى الشارع الإسرائيلى كاف لإبرام صفقة تبادل مع حماس؟.. خبير يوضح

أمجد الشوا: الاحتلال الإسرائيلي يواصل مساعيه لإخلاء شمال غزة وفرض واقع إنساني كارثي

فيسبوك الآن: بث مباشر مباراة البحرين×عمان نهائي الخليج حصريآ الآن دون تقطيع