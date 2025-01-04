حبس 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه من جرائم النصب والاحتيال

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قررت جهات التحقيق المختصة حبس 4 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية غسل 60 مليون جنيه تم الحصول عليها من جرائم النصب والاحتيال. وكلفت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط المتهمين الذين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.

حيث استولى المتهمون على أموال ضحاياهم تحت مزاعم حجز وحدات مصيفية لهم في أحد المشاريع الاستثمارية "على خلاف الحقيقة". كما حاولوا إخفاء مصدر هذه الأموال وإعطائها صبغة شرعية عبر تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية ومصيفية وتجارية، إضافة إلى شراء سيارات.

وبلغ إجمالي الأموال التي تم غسلها نحو 60 مليون جنيه تقريبًا. وقد جرت أفعال غسل الأموال في إطار منظم بهدف إخفاء مصدرها الإجرامي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

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