المشدد لسايس ضرب زوجته حتي الموت ببنها

حوادث
بوابة الفجر

قضت محكمة جنايات مستأنف بنها، بمعاقبة سايس سيارات، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بضرب زوجته ورطم رأسها بالحائط بسبب خلافات أسرية ببنها.

 

أحالت النيابة العامة المتهم "أحمد ك ع"، 44 سنة، سايس سيارات، مقيم دائرة مركز شرطة بنها، لأنه في يوم 23 / 3 / 2024 بدائرة مركز شرطة بنها، قتل المجني عليها "عنونة س ع"، ربة منزل، "زوجته"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

ذكر أمر الإحالة، أن المتهم داوم التعدي على المجني عليها بالضرب بالأيدي ورطم رأسها بالحائط والأرض عدة مرات، مع علمه بحالتها المرضية، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك إزهاق روحها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات مستأنف بنها ضرب زوجته النيابة العامة

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