تأييد حكم الإعدام للمتهم بهتك عرض طفلة بالخانكة

قضت محكمة جنايات مستأنف بنها، بتأييد حكم المستأنف بإعدام عاطل، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في اتهامه بخطف طفلة بالتحايل، وإيهامها بإعطائها لعبة، واستدرجها والتعدي عليها مستغلا إعاقتها الذهنية بالخانكة.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم "محمد ح إ"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنه بتاريخ 16 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، خطف بالتحيل المجني عليها "ر أ ع"، 9 سنوات، بأن أهامهما بإعطائها "لعبة"، فانخدعت بذلك واستدرجها بذلك إلى داخل مسكنه، محل الواقعة، مستغلا آفتها العقلية فأقصاها بعيد عن أعين ذويها ورقبائها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه واقع المجني عليها الطفلة سالفة الذكر والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة وكان ذلك بالقوة والتهديد، بأن وجد في تدنيس حرمة جسدها وسيلة لإشباع شهواته الدنيئة، وتعدى عليها منتهكا بذلك براءتها مشبعا شهواته على النحو المبين بالتحقيقات.