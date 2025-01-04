خطوات استخراج القيد العائلي أونلاين

كثير من المواطنين يتساءلون عن كيفية استخراج القيد العائلى فبعضهم لا يعرف، ويعتبر من الأوراق الهامة التى يحتاجها الشخص أثناء حصوله على ورث أو تقديم بعض المستندات، وقد قامت وزارة الداخلية المصرية مؤخرًا على موقعها الإلكتروني الخاص بالوزارة تدشين خدمة جديدة وجاء هدفها هو استخراج القيد العائلي وغيره من الأوراق عن بعد.



وفى السطور التالية يرصد لكم بوابة " الفجر" الخطوات المطلوبة لأستخراج قيد عائلى أونلاين



كيفية استخراج قيد عائلي أون لاين



يجب أن يكون تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لكافة أفراد الأسرة قبل ذلك.

يجب أن تكون الحالة الاجتماعية فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هى آخر تحديث للحالة اجتماعية لهما.



ينبغي على مقدم الطلب يكون له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية



يجب أن يتم كتابة بيانات الأسرة كاملة زوج وزوجة وأبناء.



قد سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة فى حالة وجوده

حال وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقًا