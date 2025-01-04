جريمة تهز بورسعيد.. تأييد حكم الإعدام على شاب قتل والده بوحشية

أصدرت محكمة جنايات الاستئناف العليا بمحافظة بورسعيد برئاسة المستشار عادل محمد سلیمان نافع وعضوية المستشارين أسامة محمود ووائل الشوربجي، وسكرتارية إسماعيل عوكل، حكما بتأييد الإعدام شنقًا بحق المتهم إبراهيم ناصر عبد المعطي محمد أبو الليف.

وجاء حكم المحكمة على خلفية جريمة بشعة ارتكبها المتهم في سبتمبر 2023، بدائرة قسم الضواحي بمحافظة بورسعيد، حيث أقدم على قتل والده، ناصر عبد المعطي محمد أبو الليف، عمدًا مع سبق الإصرار.

وكشفت التحقيقات أن المتهم بيت النية لقتل والده بعد أن سيطرت عليه حالة من الغضب المشحون بالمخدرات وأوهام الشيطان، وقام المتهم، أثناء وجود والده في مسكنهما، بالاعتداء عليه باستخدام "شاكوش"، موجهًا ضربات مميتة إلى رأسه، ثم أجهز عليه بطعنات متتالية بسكين مستهدفا صدره وفؤاده وشرايينه حتى فارق الحياة.

تضمنت التحقيقات أن المتهم نفذ جريمته بدم بارد، متناسيا كل القيم الدينية والأخلاقية، مما استوجب توقيع أشد العقوبات بحقه ليكون عبرة لغيره.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير الصفة التشريحية أكد أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه كانت السبب المباشر في وفاته، متطابقة مع الأدلة