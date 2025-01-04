محكمة جنايات المستأنف العليا ببورسعيد تخفف أحكام الإعدام إلى المؤبد في قضية قتل عمد

قضت محكمة جنايات الاستئناف العليا بمحافظة بورسعيد، برئاسة المستشار عادل محمد سليمان نافع وعضوية المستشارين أسامة محمود ووائل الشوربجي، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة متهمين إلى السجن المؤبد في قضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.



وجاءت تفاصيل الأحكام، حسن أحمد أحمد السيد: تخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد، ومحمد محمود أمين علي: تخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد، وعمرو محمد محمد شطا عبد الهادي: الحكم بالسجن 15 عامًا.



ملابسات القضية

تعود الواقعة إلى 17 أكتوبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد، حيث قام المتهمون بقتل المجني عليه سليمان محمد سليمان قابيل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وفقًا للتحقيقات، أعد المتهمون أسلحة نارية وبيضاء (سكين ومطواة)، واستقلوا سيارة خاصة لتنفيذ الجريمة. تربصوا بالمجني عليه في مكان محدد مسبقًا، وباغتوه بالاعتداء؛ حيث طعن المتهم الأول المجني عليه باستخدام السلاح الأبيض، بينما أطلق المتهم الثالث أربعة أعيرة نارية أصابت جسده، مما أدى إلى وفاته.

جريمة أخرى مرتبطة

ارتبطت الجريمة بمحاولة قتل محمد سليمان محمد سليمان قابيل، نجل المجني عليه الأول، الذي كان برفقته وقت الحادث. أصيب بعدة طلقات نارية، إلا أن الجريمة لم تكتمل نتيجة فرار المتهمين خشية القبض عليهم، وكانت التهم الموجهة، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، وإطلاق أعيرة نارية داخل المدن.



وجاءت الأحكام بعد إعادة النظر في القضية، وتخفيف العقوبات وفقًا لتقدير المحكمة للظروف المحيطة بالواقعة.