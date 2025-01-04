ميمي جمال تنافس بـ 3 أعمال في رمضان 2025

تشارك الفنانة ميمي جمال في السباق الرمضاني القادم 2025 بـ 3 اعمال، وهم: "الحلانجي، كامل العدد الجزء الثالث، العتاولة الجزء الثاني".

ميمى جمال فى العتاولة 2

تشارك ميمى في مسلسل العتاولة 2 مع أحمد السقا، والمقرر عرضه فى رمضان 2025، والعمل يدور في إطار شعبي تشويقي يحمل العديد من المفاجآت، ويظهر خلاله السقا بشخصية نصار فتيحة والذي ترك حياة السرقة في نهاية أحداث الجزء الأول، فيما تقدم زينة شخصية حنة وهي طباخة وزوجة السقا، أما طارق لطفي فيلعب دور خضر فتيحة وهو ابن عم السقا بالمسلسل.

ميمي جمال فى الحلانجى

وايضا تشارك ميمي في مسلسل الحلانجى من بطولة محمد رجب، والعمل مكون من 30 حلقة، تُجسد ميمى دور والدته ضمن أحداث العمل، ويشاركهم البطولة أيتن عامر، عبير صبري، دانا حلبي، عمرو رجب، محمد لطفي، هالة فاخر، أحمد وفيق، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، وإبراهيم السمان، والعمل من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.

ميمى جمال فى كامل العدد3

كما تشارك ميمي فى مسلسل كامل العدد 3 وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سويًا في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.

اخر اعمال ميمي جمال

وكان اخر اعمال ميمي جمال هو مسلسل «وبقينا اتنين»، المكون من 20 حلقة، ومن بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبد العزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وايضا شاركت في مسلسل «الحشاشين» تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، ميمى جمال، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.