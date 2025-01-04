بعد نجاح "الهوي سلطان".. مسلسل جديد لـ أحمد داود في رمضان 2025

حقق الفنان احمد داود، الفترة الماضية نجاحا كبيرا بفيلمه" الهوي سلطان"، وينافس في موسم دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسله الجديد “الشرنقة”.

مسلسل جديد لـ أحمد داود في رمضان 2025

ويظهر احمد داود في مسلسل الشرنقة بشخصية مُحاسب، ويتناول العمل قضايا غسيل الأموال التي باتت منتشرة في المجتمع، يدور في إطار اجتماعي تشويقي غامض، مكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على منصة WATCH IT.

تفاصيل مسلسل الشرنقة

ويضم مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، وعمرو وهبة، ومن تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبدالتواب توبة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

احدث اعمال أحمد داود

ومن ناحية اخري، ينتظر احمد داود تحديد موعد عرض مسلسله الجديد كل سنة مرة، ويقدم خلاله شخصية ممثل مسرحي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي، مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات، ويشارك بجانب أحمد داود في بطولته، أحمد بدير، محمد محمود، ثراء جبيل، مراد مكرم، وفرح يوسف، والمسلسل من تأليف عبدالرحمن جاويش، إخراج يحي إسماعيل، وإنتاج شركة Yellow Tape.

آخر أعمال أحمد داود

وكان اخر اعمال احمد داود هو فيلم الهوى سلطان، الذي يتناول قصة فتاة وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقاءهما وأسرتيهما، قبل أن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما، وتتوالى الأحداث التي تحمل مفاجآت عديدة.

أبطال الهوى سلطان

ويضم فيلم الهوى سلطان، من بطولة أحمد داود، منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.