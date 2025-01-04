عاجل.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع يوسف أسامة نبيه

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع اللاعب يوسف أسامة نبيه لاعب نادى بيراميدز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

الاتحاد يضم يوسف أسامة نبيه

و يُجيد "يوسف أسامه" اللعب في مركز المهاجم وكذلك الجناح الأيسر وهو من العناصر المميزة وقدم مستوى متميز خلال فترة تواجده مع نادى الزمالك قبل أنتقاله لنادى بيراميدز.

وجاء التعاقد عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع نادي بيراميدز بعد ترشيح وموافقة لجنة الكرة والمدير الفني للفريق بابا فاسيليو والكابتن إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى.

ويعتبر يوسف أسامه نبيه هو الصفقة الثانية للاتحاد السكندرى خلال انتقالات يناير الحالية..