بسبب سيجارة حشيش.. تحقيقات موسعة في مقتل شاب على يد أخرين بروض الفرج



تباشر نيابة روض الفرج تحقيقاتها مع المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات بينهم حول «سيجارة» تحتوي على مواد مخدرة بمنطقة روض الفرج، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 شباب وسقوط أحدهم قتيل.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين 3 عاطلين بسبب خلافهم حول أسبقية شرب «سيجارة محشوة بالحشيش المخدر»، وأقدم فيها اثنين منهم على طعن الثالث بسلاح أبيض فأسقطوه غارقا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج من ضبط المتهمين، حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.