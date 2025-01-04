الغاوي.. عائشة بن أحمد تشارك في السباق الرمضاني 2025

تشارك الفنانة عائشة بن أحمد، في السباق الرمضاني القادم 2025 بمسلسل جديد تحت عنوان “الغاوي” بطولة الفنان احمد مكي.

عائشة بن أحمد تشارك في السباق الرمضاني 2025

تقدم عائشة بن أحمد البطولة النسائية أمام أحمد مكي في مسلسل الغاوي، تظهر خلال الأحداث مخطوفة في إحدى قرى الصعيد وتواجه صراعات عديدة.

أبطال مسلسل الغاوي

ويضم مسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، وعمرو عبدالجليل، وتواصل الشركة المنتجة له في الفترة الحالية إبرام التعاقدات مع باقي الأبطال، والعمل من تأليف طارق الكاشف ومحمود رضوان، إخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجي لـ تامر مرسي.

قصة مسلسل الغاوي

تدور قصة مسلسل الغاوي حول شخصية البطل احمد مكي الذي يظهر بشخصية مجرم تائب، والعمل يدور في إطار اجتماعي شعبي، وكان يحمل في البداية إسم عين شمس، قبل أن يستقر صناعه على الغاوي.

احدث اعمال عائشة بن احمد

ومن ناحية اخري، تعاقدت عائشة بن أحمد خلال الفترة الماضية على بطولة فيلم دماغ ألماظ مع كريم فهمي، وكان من المقرر أن يقدم بطولته أحمد وكريم فهمي، قبل أن يعتذر الأول ويتأجل المشروع، ولكن كشف خبر أبيض مؤخرًا عودة التحضيرات للفيلم، وجاري حاليًا الاتفاق على كافة تفاصيله.

اخر اعمال عائشة بن أحمد

وكان اخر اعمال عائشة بن أحمد هو مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024، من خلال مسلسل دون سابق إنذار مع آسر ياسين، حيث قدمت شخصية ليلى زوجة آسر ضمن الأحداث، والتي تعمل في شركة عقارات، والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وتناول الخلافات الزوجية ومواجهة الزوجين لصعوبات بعد اكتشاف إصابة ابنهما بالسرطان، قبل أن تكشف حلقات المسلسل أن هذا الطفل ليس ابنهما، مما يدخلهما في العديد من الصراعات، المسلسل بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، نهال عنبر، حنان سليمان، وإسلام حافظ، والمسلسل من تأليف ألمى كفارنة ومن إخراج هاني خليفة.