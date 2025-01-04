لهذا السبب.. أحمد رزق تغيب عن حضور حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

تغيب الفنان احمد رزق، عن حضور حفل زفاف مي فاروق، ومحمد العمروسي، لكنه حرص على تهنئتهم، وذلك بعدما تصدرت لقطات زفافهما المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أحمد رزق تغيب عن حضور حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

وشارك أحمد رزق، صورة للعروسين عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، كتب: «أخواتي وأصحابي مليون مبروك، ويا رب يتمم لكم بخير ورزق وسعادة، وكان نفسي أكون معاكم بس اتزنقت في التصوير، ومعرفتش أجي بس قلبي كان معاكم».

زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

ويذكر ان حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي قد حضر فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم، يوسف الشريف، أحمد الشامي، منى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي والموزع توما والفنانة منال سلامة والفنان هبة عبد الحكيم، وعد البحري والفنانة وعد السعودية، ريهام عبد الحكيم، المطربة سوما محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا النصري، حمزة العيلي، محمد رضوان.

احدث اعمال احمد رزق

ومن ناحية اخري، بدا احمد رزق خلال الفترة الماضية تصوير مسلسل سيد الناس في منتصف شهر نوفمبر الماضي، داخل أحد الديكورات الأساسية للعمل بمنطقة الصليبية، والذي سيكون منزل عمرو سعد في المسلسل بإحدى قرى الصعيد، تأليف خالد صلاح، ويضم بطولة عدد من الفنانين منهم، عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، محمد شاهين، طارق النهري، غادة عادل.

آخر أعمال الفنان أحمد رزق

وكان آخر أعمال الفنان أحمد رزق، هو مشاركته في مسلسل «بيت الرفاعي» بطولة النجم أمير كرارة، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وشارك في بطولة العمل، مجموعة من النجوم أبرزهم: أمير كرارة، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفى، وتامر نبيل، وصفاء الطوخى، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض وأحمد فؤاد سليم.