قرار من النيابة بشأن دهس شاب في دار السلام

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس عامل دهس شاب أسفل عجلات دراجة نارية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحري حول الواقعة.

 

البداية عندما تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم متأثرًا بإصابته إثر إصطدام دراجة نارية مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل، مقيم بدائرة القسم وبحوزته الدراجة النارية ملكه "دون لوحات معدنية"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

دهس شاب دراجة نارية دار السلام بدون لوحات معدنية

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