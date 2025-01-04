إزالة مبانى خرسانية مخالفة بالمحلة الكبرى فى محافظة الغربية



قال اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة فى حملات الإزالة للأعمال الخرسانية المخالفة والتى تقع خارج الحيز العمراني أو على الأراضي الزراعية.

حيث قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية بحملة إزالة، لأعمدة خرسانية لدور أول علوى بعزبة الشركة خارج الحيز التابعة للوحدة المحلية بالبنوان على مساحة واحد قيراط.

كما تم إزالة سمل خرسانى بقرية ميت السراج على مساحة 3 قيراط بالوحدة المحلية لمحلة حسن.

وأكد محافظ الغربية على استمرار أعمال إزالة مخالفات البناء يوميا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.