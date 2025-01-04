محافظ الدقهلية: توفير 49 ألف خدمة من التضامن الاجتماعي منذ انطلاق مبادرة "بداية" استفاد منها 210 ألف شخص

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن مديرية التضامن الإجتماعي عن طريق قطاعاتها المختلفة قدمت أكثر من 49 ألف خدمة متنوعة استفاد منها أكثر من 210 ألف مواطن، من خلال مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 2024/09/17 حتى اليوم، بالتنسيق بين المحافظة والوزارات والجهات المعنية، وأكد أن المبادرة مستمرة وتقدم خدماتها في كل القطاعات الخدمية لتوفير احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، في إطار حرص ورؤية القيادة السياسية لتلبية احتياجات المواطنين وفي مقدمتهم الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مراكز ومدن المحافظة.

من جهتها أوضحت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أن الخدمات التي قدمتها المديرية بالتعاون مع الوحدات الاجتماعية في مراكز ومدن المحافظة قامت بتنظيم والمشاركة في 58 قافلة طبية، استفاد منها 15590 شخص، وعقدت 502 ندوة وورش تدريب استفاد منها 42433 فرد، وتوزيع 5000 كارت خدمات تكافل وكرامة، واقامة 8 معارض أسر منتجة استفاد منها 1870 مواطن.

وأضافت أنه تم توزيع 32 ألف كرتونة مواد غذائية ووجبات منزلية استفاد منها نحو 130 ألف فرد، واطلاق 1836 رحلة ترفيهية وحفلة استفاد منها 8085، ومنح 7904 مساعدات اجتماعية وعلاجية وتعليمية وزواج بمبلغ 1.1 مليون جنيه، والقيام ب 16 زيارة صحية للكشف على أطفال الحضانات واستفاد منها 575، ومنح 2000 كارت خدمات متكاملة، وتسليم مراكب صيد بليسا الجمالية استفاد منها 10 أشخاص، وعقد ندوات وجلسات حوارية استفاد منها 4500 فرد.