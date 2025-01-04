بالصور.. زينة تثير الجدل برسالة غامضة

أثارت الفنانه زينة حالة من الجدل، وذلك بعدما نشرت على حسابها الخاص بـ "إنستغرام" مجموعة من الصور الجديدة لها أثناء قضائها عطلة نهاية العام في سويسرا.

زينة تثير الجدل برسالة غامضة

كشفت زينة خلال الصور عن مهارة جديدة لها حيث ظهرت وهي تستمتع بالأجواء الشتوية، وتمارس رياضة التزحلق على الجليد.

رسالة زينة الغامضة

وعلقت زينة على الصور: "أنا في الزحلقة بقي مافيش مني، استنوا الوقعة علشان ولا شفتوا ولا هاتشوفوا زيها".

احدث اعمال زينة

ومن ناحية اخري، تشارك زينة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، مع نخبة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مصطفى أبو سريع وآخرون من أبطال الجزء الأول، بالإضافة إلى نجوم آخرين قد انضموا مؤخرا للجزء الثاني، تأليف مصطفى جمال هشام وإخراج أحمد خالد موسى.

وايضا تنتظر عرض فيلم «بنات الباشا» الذي انتهت من تصويره مؤخرًا، والفيلم مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، ويشاركها بطولة الفيلم: ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش الفيلم عددًا من قضايا المرأة ومعاناتها، بشكل اجتماعي

اخر اعمال زينة

وكان اخر اعمال زينة هو فيلم الدشاش بطولة محمد سعد ونسرين طافش ونسرين أمين ومن إخراج سامح عبد العزيز وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وتأليف جوزيف فوزي.