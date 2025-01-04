لهذا السبب.. خالد الصاوي يتصدر التريند

تصدر الفنان خالد الصاوي، محركات البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية فى الفترة الأخيرة.

سبب تصدر خالد الصاوي التريند

قال خالد الصاوي على هامش العرض الخاص لفيلم الدشاش: "أنا حاليا بصحة جيدة وبخير وكنت أعانى من أزمة الانزلاق الغضروفى وأجريت عملية جراحية فيه منذ سنوات"

الحالة الصحية للازمة الصحية لـ خالد الصاوي

واضاف خالد الصاوي: "عادت الآلام تهاجمني مرة أخرى ولكن الطبيب المعالج رفض إجراء عملية ولذلك اضطررت إلى العلاج بالطريقة التقليدية والتي تحتاج إلى وقت أطول للتعافي تماما".

خالد الصاوي يطمئن جمهوره

وطمأن خالد الصاوي جمهوره بعد إصابته بانزلاق غضروفي مزمن، جعله يأخذ علاج «الكورتيزون» مما تسبب في زيادة وزنه بشكل كبير، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

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احدث اعمال خالد الصاوي

ومن ناحية اخري، يشارك خالد الصاوي في مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد إخراج محمد سامي، كما أنه من المفترض أن يشارك كضيف شرف في مسلسل إش إش، بطولة مي عمر، يقدم البطولة أمام حمادة هلال في مسلسل المداح 5، ويظهر بدور الشيطان والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، وايضا ينتظر فيلم أصل الحكاية تأليف وإخراج محمد أمين والذي يناقش العديد من القضايا التي تخص مجتمعنا المصري، ويشارك فيه كوكبة من النجوم منهم شيري عادل، كريم عفيفي، هالة فاخر، بيومي فؤاد، علاء مرسي، محمود حافظ، عابد عناني، يوسف عثمان وآخرين.

اخر اعمال خالد الصاوي

وكان اخر اعمال خالد الصاوي هو فيلم الدشاش مع الفنان محمد سعد، والذي يعرض حاليًا في موسم أفلام رأس السنة، ويشارك في بطولة فيلم الدشاش عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد سعد، زينة، باسم سمرة، خالد الصاوي، نسرين أمين، أحمد الرافعي، نسرين طافش، محسن منصور، وآخرين من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف جوزيف فوزي.