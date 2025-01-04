الشناوي: نسعى لإثبات أن بيراميدز فريق كبير.. والمباراة مختلفة عن موقعة رادس

أكد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، أن مواجهة الترجي التونسي صعبة، ولكن بيراميدز جاهز تماما لخوض اللقاء ولا بديل عن الفوز من أجل الاقتراب خطوة نحو بلوغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

الشناوي: نسعى لإثبات أن بيراميدز فريق كبير

ويحل الترجي التونسي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي إن اللاعبين تحدثوا مع بعضهم حول ضرورة الفوز في مواجهة الغد وحصد الثلاث نقاط وتعويض الخسارة في رادس، لإثبات أن بيراميدز فريق كبير لن يخسر أي نقاط على أرضه ومن الضروري التركيز بكل قوة في هذه المواجهة القوية أمام فريق صاحب خبرات كبيرة في البطولات القارية.

الشناوي أوضح أن لقاء رادس يختلف تماما عن مواجهة الدفاع الجوي، خاصة في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين عن رحلتي مالي وتونس، ولكن الظروف حاليا أفضل وعاد أغلب اللاعبين لحالتهم البدنية، وهو على ثقة بأن كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني سيختار المجموعة المناسبة، وهو على ثقة بأن أي لاعب سيشارك سيثبت نفسه ويقدم أقصى ما لديه للفوز.