بقيادة هالاند.. مانشستر سيتي يكتسح وست هام برباعية في الدوري الإنجليزي

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، نظيره فريق وست هام يونايتد، برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الاتحاد.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد

وبدأت الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول، بمحاولات على المرمى من جانب لاعبي مانشستر سيتي، وسيطرة على الكرة لتسجيل هدف مباغت

وفي الدقيقة 10 من الشوط الأول، سجل فلاديمير كوفال لاعب فريق وست هام يونايتد، هدف ذاتي في مرماه لصالح مانشستر سيتي.

وأضاف النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، الهدف الثاني في شباك وست هام، عند الدقيقة 42، بتمريرة من موريرا.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، بتفوق السيتينز بثنائية نظيفة.

ومع أحداث الشوط الثاني، أحرز إيرلينج هالاند الهدف الثاني له والثالث لصالح مانشستر سيتي، عند الدقيقة 55، بأسيست موريرا.

وأضاف فيليب فودين الهدف الرابع لمانشستر سيتي، في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني، بعد تمريرة رائعة من دي بروين

ثم سجل نيكلاس فولكروج مهاجم وست هام يونايتد، هدف تقليص الفارق في الدقيقة 71 من الشوط الثاني.