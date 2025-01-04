بمشاركة 9 محافظات.. محافظ الأقصر يشهد انطلاق بطولة سباق الهجن بإسنا

محافظات
بوابة الفجر

شهد المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم السبت، انطلاق بطولة سباق الهجن بمضمار حاجر المساوية بمركز إسنا، والذي ينظمه الاتحاد المصرى لرياضة سباق الهجن بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر والاتحاد الوطني للقبائل المصرية والعربية، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ.
شارك في البطولة التنشيطية لسباقات الهجن، 15 قبيلة في سيناء تهتم برياضة وسباقات الهجن، كما شاركت 9 محافظات وهي الأقصر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والوادي الجديد، وحضر السباق عدد من الشخصيات من المهتمين بالتراث من الدول العربية.
وتنظم وزارة الشباب والرياضة 5 بطولات لرياضة الهجن وهى بطولة الوادى الجديد، وبمدينة شرم الشيخ، والعريش، ورأس النقب، وجنوب الأقصر.
وتتميز الهجن التى شاركت فى السباق، بأنها أصيلة، من نسل السلالات العربية المؤصلة، وتتصف بصفات تؤهلها للجرى السريع، وتتميز بأنها ذات سنام واحد ورقبة طويلة، وأكتاف وأرجل قوية، ونحافة الجسم والرشاقة وخفة الحركة وسرعة الجرى والقدرة على التحمل والاستجابة للتدريب.
ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر تعليماته بتطوير مضمار حاجر المساوية حتي يتلائم مع استضافته لبطولة سباق الهجن في المرات القادمة.
و حضر السباق أيضا كلا من الدكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا، والمهندسة صباح منصور، وعبد الرحيم طايع، نائبا رئيس مدينة إسنا، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلاء راجح أمين عام حزب حماة الوطن بالأقصر، والشيخ عيد حمدان رئيس قطاع سيناء لحزب حماة الوطن والاتحاد المصري للهجن ونائب رئيس الاتحاد الافريقي، ومحمد جمال رئيس لجنة التخطيط والمتابعة بالاتحاد المصري للهجن والمتحدث الإعلامي للاتحاد.

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