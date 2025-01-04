بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. وزير الداخلية في زيارة للبابا تواضروس الثانى

حوادث
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة


قام اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية بزيارة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقد أعرب عن خالص تهانيه وهيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيدًا بالدور الوطنى المشرف للكنيسة المصرية فى نشر قيم التسامح والمحبة بين كافة أبناء الوطن.

كما أكد  الوزير أن التاريخ المصرى قد شهد العديد من الوقائع والأحداث التى سجلت المواقف الوطنية للكنيسة المصرية، حيث كانت دائمًا فى مقدمة الصفوف لمواجهة كافة محاولات بث الفرقة بين أبناء الشعب العظيم. 
من جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بالجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة فى تحقيق أمن الوطن والمواطنين، مؤكدًا على تكاتف ومساندة أبناء الأمة المصرية لأجهزتها الأمنية التى تجسد حصنًا منيعًا في ترسيخ دعائم الإستقرار بكافة ربوع الوطن.

حوادث الفجر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد الاحتفال بعيد الميلاد البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية البابا تواضروس اللواء محمود توفيق الكاتدرائية بالعباسية

الأكثر قراءة

عاجل - شباب بلوزداد يهزم الأهلي بهدف قاتل في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك على أعتاب التعاقد مع صفقة جزائرية مميزة

نجم الأهلي يطالب باستبعاد إمام عاشور من التشكيل الأساسي

قبل مفاوضات الأهلي معه.. الزمالك يرغب في ضم مصطفى محمد

كورة لايف الآن : بث مباشر مباراة عمان×البحرين نهائي الخليج بث مباشر دون توقف

هل الحراك الحالى فى الشارع الإسرائيلى كاف لإبرام صفقة تبادل مع حماس؟.. خبير يوضح

أمجد الشوا: الاحتلال الإسرائيلي يواصل مساعيه لإخلاء شمال غزة وفرض واقع إنساني كارثي

فيسبوك الآن: بث مباشر مباراة البحرين×عمان نهائي الخليج حصريآ الآن دون تقطيع