تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدر البودر في كرداسة

حوادث
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ارشفية

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لحيازته مخدر البودر في كرداسة

بحوزته 13 كيس من مخدر البودر

وكشفت التحقيقات، أن المتهم بحوزته 13 كيس من مخدر البودر، بالإضافة إلى سلاح أبيض، ومبلغ مالي 300 جنيه، وميزان

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر البودر، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

بلاغ بضبط عاطل

تمكنت من ضبط عاطل في كرداسة لحيازته كمية من مخدر البودر بقصد الاتجار.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر البودر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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