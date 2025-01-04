محافظ الأقصر يهنئ أسقف عام إسنا وأرمنت بعيد الميلاد المجيد

محافظات
بوابة الفجر

قدم محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عماره، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة العام الميلادي الجديد واحتفالات عيد الميلاد المجيد، حيث قام بزيارة مقر مطرانية الأقباط الارثوذوكس بأرمنت الوابورات، ورافقه الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وكان فى استقبالهما نيافة الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، وعدد من كهنة الكنيسة، والعميد أحمد الهواري رئيس مدينة أرمنت، والنائبة أماني الشعولي عضو مجلس النواب.
 

وأشاد محافظ الأقصر بروح المحبة والمودة التي تربط أبناء الوطن كنسيج واحد ومدى انتماء وحب أبناء الشعب الواحد لبلدهم مصر، وأكد أن الجميع يعمل في بوتقة واحدة من أجل رفعة شأن الوطن.

 

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