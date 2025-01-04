حصاد 2024 لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط في الإسكندرية

"ننشر "حصاد 2024 لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط في الإسكندرية

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بوابة الفجر

 اللواء طارق موافي لـ "الفجر" مشروعات عملاقة تدخل الخدمة وأخرى على طريق الانتهاء

 
في حوار خاص مع "الفجر"، كشف اللواء طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط بالإسكندرية، عن أبرز إنجازات الجهاز خلال عام 2024، والتي شملت تسليم عدد من المشروعات الحيوية ودخولها الخدمة، بالإضافة إلى مستجدات المشروعات الجارية التي تُعَد جزءًا من خطة تطوير شاملة للمحافظة.

وتضمنت مشروعات تم تسليمها ودخولها الخدمة، وأوضح اللواء طارق موافي أن الجهاز نجح في تسليم وتشغيل عدة مشروعات هامة خلال العام، منها

نفق وكباري محور محمد أنور السادات "شارع 45"، وتم الانتهاء من تنفيذ النفق والكباري الخاصة بالمحور، والتي تُعَد أحد أهم محاور النقل في الإسكندرية، حيث ساهمت في تسهيل حركة المرور وتقليل الازدحام بشكل ملحوظ.

تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف اليوناني الروماني، وتم تسليم المشروع بعد تطويره، ليكون جاهزًا لاستقبال الزوار، مما يعزز من قيمة المنطقة كواجهة ثقافية وسياحية بارزة.

نفق مشاه لربط شارع المواسير وشارع النصر، وتم تشغيل النفق الذي يربط بين شارع المواسير وشارع النصر أمام جرين بلازا، لخدمة المواطنين وتحسين حركة المشاة في هذه المنطقة الحيوية.

المشروعات الجارية
كشف رئيس الجهاز عن مستجدات المشروعات الجارية والتي تشمل:

توسعة الكورنيش، وتم الانتهاء من 72% من مشروع توسعة الكورنيش من سور قصر المنتزه حتى فندق المحروسة، حيث يُتوقع أن يُسهم المشروع في تعزيز جمالية المنطقة وتوفير مساحات أكبر للتنزه.

كباري ربط محور السادات بطريق مصطفى كامل والطريق الدولي الساحلي،
وتم إنجاز 52% من المشروع، الذي يهدف إلى تحسين الربط بين المحاور الرئيسية في المدينة وتسهيل حركة المرور.

إحلال وتجديد أسوار الكورنيش، وبدأ العمل في مشروع إحلال وتجديد أسوار الكورنيش من السلسلة إلى المحروسة بطول 8.4 كم، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للمنطقة.

مشروع محور عمر سليمان "القوس الغربي" وأشار اللواء موافي إلى أن مشروع محور عمر سليمان "القوس الغربي" يعد أحد أضخم المشروعات الجارية، حيث تم الانتهاء من 30% منه حتى الآن وينقسم المشروع إلى عدة قطاعات كالتالي:

القطاع الأول بطول 7.6 كم، ويشمل 2 كوبري علوي و8 كوبري سطحي، مع إنجاز 20% من الأعمال.

كوبري القطار السريع شرق المطار وتم إنجاز 18% من الأعمال.

المنشآت البديلة للمقابر، وتم الانتهاء من 100% من الأعمال.

القطاع الثاني بطول 7.5 كم، ويشمل 1 كوبري علوي و16 كوبري سطحي.

القطاع الثالث بطول 3.7 كم، ويشمل كوبري علوي فوق السكة الحديد، مع إنجاز 25% من الأعمال.

إنجازات أخرى
 

كوبري مشاه أعلى السكة الحديد بمنطقة أبيس، وتم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100%.

رفع كفاءة كوبري الناموس، وتم الانتهاء من أعمال التطوير بنسبة 100%.

إحلال الأسوار المعدنية بكوبري أبيس، وتم الانتهاء من الأعمال بنسبة 100%.

تطوير وحدات تأهيل برج العرب والعجمي، وتم الانتهاء من أعمال التطوير بنسبة 100%.

تطوير دار الهداية للمتسولين بالرأس السوداء، وتم إنجاز 85% من الأعمال.

تطوير الخدمات الاجتماعية
أكد اللواء موافي أن الجهاز يعمل أيضًا على تطوير الخدمات الاجتماعية كالتالي:

تطوير ورفع كفاءة عدد من وحدات التضامن الاجتماعي في مناطق الرأس السوداء والسيوف والمنتزه.

إحلال وتجديد المظلة المعدنية لمبنى ديوان عام مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.


واختتم  اللواء طارق موافي الحوار موضحًا أن هذه الإنجازات تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير الإسكندرية وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين وأشار إلى أن الجهاز يعمل على تسريع وتيرة التنفيذ لضمان الانتهاء من المشروعات المخطط لها في الوقت المحدد، بما يعود بالنفع على المدينة وسكانها.

 

 

 

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