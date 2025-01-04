"بيتكوين" تقود انتعاش سوق العملات المشفرة مع تدفق استثمارات ضخمة

شهد سوق العملات المشفرة اليوم السبت انتعاشًا قويًا، حيث سجلت العديد من العملات الرقمية الرئيسية ارتفاعًا ملحوظًا في قيمتها، بقيادة “بيتكوين”، التي احتفلت بذكرى مرور 16 عامًا على انطلاقها. تزامن ذلك مع تدفق كبير للاستثمارات إلى صناديق تداول العملات الرقمية.





وارتفع سعر عملة “بيتكوين” إلى 98،267 دولارًا، بزيادة نسبتها 1.26% خلال تداولات اليوم، وفقًا لبيانات منصة “كوين ماركت كاب”. كما صعدت عملة “إيثريوم” بنسبة 4% إلى 3،596 دولارًا، بينما ارتفعت عملة “ريبل” بنسبة 2% لتصل إلى 2.47 دولار.





وشهدت صناديق تداول “بيتكوين” تدفقات استثمارية ضخمة بلغت 908 ملايين دولار. تصدرت شركة “فيديليتي” عمليات الشراء بمساهمة بلغت 356 مليون دولار، تلتها “آرك” و”21 شيرز” بمبلغ 222 مليون دولار، فيما ساهمت “بلاك روك” بمبلغ 253 مليون دولار.





على صعيد السوق الإجمالي، ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 2.31% لتصل إلى 3.49 تريليون دولار، في حين زاد حجم التداول بنسبة 2% ليبلغ 123 مليار دولار، مما يعكس تحسنًا في معنويات المستثمرين وزيادة في التفاؤل بشأن مستقبل السوق.