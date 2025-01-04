عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة بارباسترو في كأس الملك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بارباسترو في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "الرياضي البلدي"، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وبارباسترو في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة بارباسترو في كأس الملك

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، إينيجو مارتينيز، رونالد أراوخو، جيرارد مارتن.

خط الوسط: فيرنكي دي يونج، إريك جارسيا، بيدري.

خط الهجوم، روبرت ليفاندوفسكي، بابلو توري، فيرمين لوبيز.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بارباسترو في كأس الملك

تُنقل مباراة برشلونة ضد بارباسترو مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC EXTRA 1HD، بتعليق المعلق المصري حاتم بطيشة.

اريك جارسيا SSC EXTRA 1 الدوري الانجليزي كأس ملك إسبانيا 2024
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