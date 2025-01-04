منتخب عمان ينهي الشوط الأول متقدما على البحرين بهدف نظيف في نهائي كأس خليجي 26

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

انتهى الشوط الأول من مباراة عمان والبحرين، بتقدم العمانية بهدف نظيف، في إطار منافسات كأس الخليج العربي، لموسم 2024-2025.

ملخص الشوط الأول بين عمان والبحرين في نهائي خليجي 26

ويستضيف ملعب جابر الأحمد الدولي، المواجهة القوية بين عمان والبحرين، في نهائي كأس خليجي 26، تحت صافرة الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم.

أحرز المنتخب العماني الهدف عن طريق جناحه المتألق عبدالرحمن المشيفري في الدقيقة 17، بعد ركلة ثابتة نفذها علي البوسعيدي، على رأس المشفيري ليضع الكرة على يسار حارس منتخب البحرين إبراهيم لطف الله.

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وجاء تشكيل منتخب البحرين، كالتالي:

إبراهيم لطف الله - الخلاصي - الحيام - أمين بن عدي - الشمسان - كميل الأسود - سيد ضياء - مهدي حميدان - محمد مرهون - علي مدن - الرميحي.

بينما جاء تشكيل منتخب عمان، كالتالي:

فايز الرشيدي - البوسعيدي - المسلمي - الخميسي - ثاني الرشيدي - حارب السعدي - أرشد العلوي - عبدالرحمن المشيفري - عبدالله فواز - جميل اليحمدي- عصام الصبحي.

القنوات الناقلة لمواجهة عمان والبحرين في كأس خليجي 26

-قناة البحرين الرياضية HD1  "بتعليق محمد سويد".
-قناة SSC NEWS - بتعليق الثنائي "فارس عوض، حماد العنزي".
-قناة SSC4 HD - بتعليق الثنائي "راشد الدوسري، مشاري القرني".
-قناة الكأس 1 " بتعليق أحمد الطيب".
-قناة الكأس 2 "بتعليق سمير المعيرفي".
-قناة دبي الرياضية 1 "بتعليق رؤوف خليف".
-قناتي أبو ظبي الرياضية 1 والشارقة الرياضية - بتعليق  الثلاثي المميز "عامر عبدالله - محمد الشامسي - عبدالحميد الجسمي".
-قناة العراقية الرياضية "بتعليق جمال الدراجي".
-قناة عمان مباشر "بتعليق صلاح الحمداني".

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