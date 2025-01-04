تشيلسي يواصل سقوطه ويتعادل خارج الديار أمام كريستال بالاس

نجح كريستال بالاس في خطف نقطة ثمينة من تشيلسي بالتعادل معه بهدف لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

تشيلسي يسقط خارج ملعبه أمام كريستال بالاس

وبهذه النتيجة، يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة في حين يحتل كريستال بالاس المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.

بدأت المباراة بسيطرة من جانب لاعبي تشيلسي في أول ربع ساعة من الشوط الأول حتى تمكنوا من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 عندما مرر جادون سانشو تمريرة رائعة لزميله كول بالمر الذي أطلق تسديدة صاروخية لتستقر الكرة في مرمى كريستال بالاس.

كان باقي أحداث الشوط الأول متكافئا ومتعادلا من كلا الجانبين، حيث حاول لاعبو كريستال بالاس تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل كما حاول لاعبو البلوز تعزيز الهدف قبل نهاية الشوط الأول ولكنه انتهى بتقدمهم بهدف نظيف.

أما الشوط الثاني، فجاء متواضعا ومتعادلا من كلا الفريقين حتى نجح كريستال بالاس في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 82 عن طريق جين فيليب ماتيتا الذي انتهز فرصة المرمى الخالي ليسدد الكرة ويعلن عن هدف التعادل لفريقه.

شن لاعبو تشيلسي بعض الهجمات في الوقت المتبقي من المباراة من أجل خطف هدف الفوز ولكن فشلت جميع محاولاتهم لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.