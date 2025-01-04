حفظ التحقيقات في واقعة العثور علي 3 جثث من أسرة واحدة بحلوان

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

قررت   نيابة حلوان الجزئية، حفظ التحقيقات في واقعة العثور علي 3 جثث من أسرة واحدة داخل شقة بحلوان، وذلك بعد التاكد بعدم وجود شبهةجنائية بالحادث.

 

يذكر أن تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من سكان المنطقة يفيد بالعثور على جثث الأب فتحي السيد، وهو موظف، وزوجته وابنته داخل الشقة.

بالفحص والتحريات، تبين أن الحادث نتج عن تسرب غاز أدى إلى وفاة الضحايا بسبب الاختناق، دون وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل النيابة متابعة التحقيقات.

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