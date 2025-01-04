وزيرا الاتصالات والخارجية يدشنان طوابع بريدية بمناسبة مرور أكثر من قرن على الدبلوماسية المصرية

أخبار مصر
بوابة الفجر

 

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت ٤ يناير، في مراسم تدشين طوابع بريدية بمناسبة مرور أكثر من قرن على الدبلوماسية المصرية، تخليدا لذكرى تأسيس وزارة الخارجية المصرية.

جرت فعاليات تدشين الطوابع البريدية في قصر التحرير التابع لوزارة الخارجية والهجرة، حيث قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسليم وزير الخارجية والهجرة أربعة طوابع بريدية والتى تجسد المقرات الرئيسية لوزارة الخارجية على مدار مائة عام.

وتأتي تلك الخطوة انعكاسًا لعراقة الدبلوماسية المصرية، وتتويجًا لرحلتها المتصلة على مدار أكثر من قرن من الزمان في خدمة مصالح مصر وأمنها القومي.

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الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
Elfagr.org

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